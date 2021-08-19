Известную певицу Настю Каменских заподозрили в беременности из-за снимка, который всплыл в сети

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая несколько лет назад стала женой своего коллеги по сцене Потапа, в последнее время стала объектом пристального внимания поклонников. Все из-за беременности, которой так ждут фанаты пары. В сети время от времени появляются слухи о возможном пополнении в семье артистов, однако они никак не комментируют свои планы на детей.

Недавно, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных Насте, опубликовали ее милое фото, которое также вызвало подозрения в беременности. На снимке певица запечатлена, сидя в зрительном зале, на ней голубая кофточка и черная кожаная куртка, а пышные кудри распущены в объемной укладке.

В комментариях кто-то из поклонников написал: "Беременная или что?". Однако, дальше выяснилось, что это снимок архивный, а Каменских на нем запечатлена еще до своего кардинального похудения. Как известно, звезды сумела скинуть около 20 килограммов веса и долгие годы поддерживает свои стройные формы.

Напомним, Каменских обтянула свои прелести платьем с блестками, Потап не устоял: "Круто!".

Как сообщала Politeka, Каменских в коротком платье высмеяли из-за нескромного видео с музыкантами: "Тяжелая, все трясется...".

Также Politeka писала, что Каменских засветила домашнюю вечеринку с беременной Осадчей и танцующим Горбуновым: "Ой, Катя красивая...".