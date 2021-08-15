Украинская певица Настя Каменских показала необычный момент из репетиции своего выступления

Артистка после возвращения из отпуска сразу же принялась показывать кадры, в которых исполняет свои песни, чтобы подогреть интригу к будущим выступлениям. В этот раз в коротком цветочном платье певица похвасталась выступлением с командой.

«Сегодня у нас с моей концертной командой начинается невероятный гастрольный заезд и это будет офигенно! До встречи❤️» - написала Настя, отметив города, в которых в будущем ей предстоит выступить.

Поклонники отреагировали неоднозначно именно на пение певицы, сидящей на стуле в довольно неоднозначной позе.

«Обязательно ноги расставлять? Без этого песня не споется; Аж зарядилась энергией от видео🔥 Захотелось движения!; А Днепр чего обделили?; Хрень полная. Ну все. Прошло время. Не выдавишь из себя ничего. Ну кто нибудь посмотрит правде в глаза?!; Обожаю эту девчонку😍; Низко и вульгарно... Умная женщина будет вести себя скромнее; Что ее много опять стало😀😀красивая, но тяжелая, все трясется и такое впечатление, что тяжко ей» - отвечают в сети.

Напомним, Настя Каменских и экс-жена Позитива перестали разговаривать на совместном отдыхе

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