Украинская певица Настя Каменских показала необычный момент из репетиции своего выступления
Артистка после возвращения из отпуска сразу же принялась показывать кадры, в которых исполняет свои песни, чтобы подогреть интригу к будущим выступлениям. В этот раз в коротком цветочном платье певица похвасталась выступлением с командой.
«Сегодня у нас с моей концертной командой начинается невероятный гастрольный заезд и это будет офигенно! До встречи❤️» - написала Настя, отметив города, в которых в будущем ей предстоит выступить.
Поклонники отреагировали неоднозначно именно на пение певицы, сидящей на стуле в довольно неоднозначной позе.
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Напомним, Настя Каменских и экс-жена Позитива перестали разговаривать на совместном отдыхе
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