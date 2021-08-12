Популярная украинская певица Настя Каменских рассказала фанатам, что отдыхает на яхте вместе с мужем Потапом и лучшей подругой Анной Андрийчук
Как пишет Politeka.net, как известно, дизайнер Анна Андрийчук и Настя дружат уже очень много лет, а после развода Андрийчук с Позитивом, Настя сильно поддержала девушку и теперь они стали проводить еще больше времени вместе.
Так, сейчас подруги вместе отдыхают. Видео с яхты снял Потап и распространил на своей странице в Instagram, а Каменских просто репостнула его. Так, рэпер рассказал, что отдыхает на яхте вместе с женой и ее подругой Анной Андрейчук.
"Девчата, а вы все не успокоитесь) все тусуетесь, плаваете, да?",- говорит Потап.
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Андрийчук, в свою очередь, ответила, что они с Настей не разговаривают. Однако причины не назвала.
Ранее Politeka писала, что поседевший Потап похвастался развлечениями на отдыхе за границей: "грубость вам идет".
Напомним, что Каменских устроила жаркую битву мини-бикини, победитель "Голоса страны" сразу оценил: "да ей все идет".
A еще Politeka сообщала, что Насте Каменских в наряде с открытым животиком напророчили красивых детей: "Скоро...".