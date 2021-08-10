Відомій парі шоу-бізнесу Потап і Насті Каменських в соціальних мережах пророкують красивих дітей
Як передає Politeka.net, український продюсер Потап (Олексій Потапенко) і популярна співачка Настя Каменських побралися в 2019 році. У соціальних мережах кажуть, що їх роман почався ще коли Потап був зі своєю колишньою дружиною Іриною Горовою, з якою у них є 12-річний син Андрій.
Потап активно веде соціальні мережі і часто радує шанувальників новими публікаціями. Цього разу він поділився новою фотографією зі своєю дружиною - Настею Каменських. На знімку пара відпочиває на катері.
Пара вирушила в довгоочікуваний відпочинок.
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"Скоро у вас з'являться красиві і милі діти", "Приклад щасливого життя! Щастя Вам і гарного відпочинку", "Король і його королева", "Дивлюся на вас і надихаюся", "Красива пара", "Яка вона неймовірна твоя дружина! Настя Ти вогонь!", "Спасибі, що ви заряджаєте нас своєю любов'ю", пишуть шанувальники Потапа і Насті Каменських.
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