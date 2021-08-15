Известная певица Настя Каменских (NK) зажгла на фестивале в Житомире

Как пишет Politeka.net, кадрами своего выступления певица поделилась на странице в Инстаграм.

NK стала хедлайнером первого дня Международного космического фестиваля имени Сергея Королева "KOROLEV AVIA FEST". На сцене она буквально блистала благодвря эффектному платью, которое тесно облегало ее фигуру.

«Житомир, было круто! Одесса, Ibiza, встречай сегодня», - написала артистка на своей странице в соцсети.

Похоже кадры восхити даже супруга Насти Потапа.

«Круто!» - написал он.

«Это было незабываемо», «Да! Было круто!», «Спасибо за такие крутые эмоции 😍 это был супер концерт», «Это было великолепно❤️🔥Спасибо большое Насте, и её команде», «Спасибо!!! Ты молодец», «Это было круто, спасибо за море эмоций👏», «это было нереально, ты лучшая», - пишут в комментариях поклонники певицы.

Напомним, Настя Каменских и экс-жена Позитива перестали разговаривать на совместном отдыхе.

А еще Politeka писала, что Каменских выдала правду о своей борьбе с лишними килограммами и срывах.

Также Politeka сообщала, Каменских в коротком платье высмеяли из-за нескромного видео с музыкантами.