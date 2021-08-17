Популярная певица Настя Каменских засветила своего мужа Потапа и лучшую подругу Анну Андрийчук на одном диване
Как передает Politeka.net, Настя Каменских является известной украинской артисткой. Она вступила в брак с популярным продюсером Потапом (Алексей Потапенко) в 2019-ом году. Сейчас певица проводит много времени с ним и её лучшей подругой - Анной Андрийчук, которая недавно развелась с рэпером Позитивом. Настя активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз артистка опубликовала несколько сториз на своей странице в Инстаграм. На видео Настя сначала показывает свою лучшую подругу на диване, а после с другой стороны своего мужа - Потапа.
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"Три мушкетера смотрят фильм. Такой кайф побыть дома и улететь в Одессу на концерт", подписала видео Настя Каменских.
После этого, Настя показала, что находится в аэропорту одна и держит билет в Одессу.
"Ну что девочки, вы готовы разрывать Одессу?", спросила артистка.
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