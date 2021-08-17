Популярная певица Настя Каменских засветила своего мужа Потапа и лучшую подругу Анну Андрийчук на одном диване

Как передает Politeka.net, Настя Каменских является известной украинской артисткой. Она вступила в брак с популярным продюсером Потапом (Алексей Потапенко) в 2019-ом году. Сейчас певица проводит много времени с ним и её лучшей подругой - Анной Андрийчук, которая недавно развелась с рэпером Позитивом. Настя активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз артистка опубликовала несколько сториз на своей странице в Инстаграм. На видео Настя сначала показывает свою лучшую подругу на диване, а после с другой стороны своего мужа - Потапа.

"Три мушкетера смотрят фильм. Такой кайф побыть дома и улететь в Одессу на концерт", подписала видео Настя Каменских.

После этого, Настя показала, что находится в аэропорту одна и держит билет в Одессу.

"Ну что девочки, вы готовы разрывать Одессу?", спросила артистка.

Ранее сообщалось, Каменских засветила домашнюю вечеринку с беременной Осадчей и танцующим Горбуновым: "Ой, Катя красивая..."

Также, Каменских в коротком платье высмеяли из-за нескромного видео с музыкантами: "Тяжелая, все трясется..."

Politeka рассказывала, Каменских в купальнике и прозрачном халате подогрела слухи о беременности: "Когда пополнение?"



