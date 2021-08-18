Украинская певица Настя Каменских показала, как проходят ее перелеты
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм красотки появилось видео, снятое в самолете. Настя была одета в шорты и простую майку. Она разлеглась на креслах в самолете и закинула руки за голову. Выглядела артистка очень уставшей.
«Еще чуть чуть и доберемся», - подписала видео звезда.
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На следующих сторис певица уже хвасталась пляжным отдыхом. Красотка сделала селфи, на котором позировала в ярком розовом купальнике с мокрыми волосами. От усталости не осталось и следа. На видео Каменских улыбалась и выглядела счастливой.
Отметим, что совсем недавно певица отдыхала за границей со своим звездным мужем, продюсером Потапом. Парочка исследовала новые места и наслаждалась отдыхом на яхте. Вместе с ними отдыхала лучшая подружка Каменских, бывшая жена Алексея Завгороднего Анна.
В этот раз Каменских, судя по всему, совместила отдых с работой.
Напомним, что Каменских в платье с блестками свела с ума поклонников, Потап в восторге: «Круто!».
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