Відома співачка Настя Каменських (NK) запалила на фестивалі в Житомирі

Як пише Politeka.net, кадрами свого виступу співачка поділилася на сторінці в Instagram.

NK стала хедлайнером першого дня міжнародного космічного фестивалю імені Сергія Корольова"KOROLEV AVIA FEST". На сцені вона буквально блищала благодвря ефектному сукні, яке тісно облягало її фігуру.

"Житомир, було круто! Одеса, Ibiza, зустрічай сьогодні», - написала артистка на своїй сторінці в соцмережі.

Схоже кадри захоплює навіть дружина Насті Потапа.

"Круто!"- написав він.

"Це було незабутньо", " так! Було круто!", "Спасибі за такі круті емоції 😍 це був супер концерт", "це було чудово❤️🔥спасибі велике Насті, і її команді", "спасибі!!! Ти молодець", "це було круто, спасибі за море емоцій👏", "це було нереально, ти найкраща", - пишуть в коментарях шанувальники співачки.

Нагадаємо, Настя Каменських і екс-дружина позитиву перестали розмовляти на спільному відпочинку.

А ще Politeka писала, що Каменських видала правду про свою боротьбу із зайвими кілограмами і зриви.

Також Politeka повідомляла, Каменських у короткій сукні висміяли через нескромне відео з музикантами.