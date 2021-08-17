Популярна співачка Настя Каменських засвітила свого чоловіка Потапа і кращу подругу Анну Андрійчук на одному дивані

Як передає Politeka.net, Настя Каменських є відомою українською артисткою. Вона вступила в шлюб з популярним продюсером Потапом (Олексій Потапенко) в 2019-му році. Зараз співачка проводить багато часу з ним і її найкращою подругою - Анною Андрійчук, яка нещодавно розлучилася з репером Позитивом. Настя активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз артистка опублікувала кілька сторіз на своїй сторінці в Instagram. На відео Настя спочатку показує свою кращу подругу на дивані, а після з іншого боку свого чоловіка - Потапа.

"Три мушкетери дивляться фільм. Такий кайф побути вдома і полетіти в Одесу на концерт", підписала відео Настя Каменських.

Після цього, Настя показала, що знаходиться в аеропорту одна і тримає квиток до Одеси.

"Ну що дівчатка, ви готові розривати Одесу?", запитала артистка.

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