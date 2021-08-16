Українська співачка Настя Каменських вразила спокусливим образом

Як пише Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка активно розвиває сольну кар'єру під псевдонімом NK. Поділилася кадрами зі свого гастрольного туру.

"7 днів-2 країни і 6 різних міст. Тиждень буде захоплюючим😍 🙌 щаслива, що це літо таке активне і насичене. Зйомки, репетиції, концерти. І я чекаю не дочекаюся зустрічі з вами», - поділилася співачка.

"Розумничка", - прокоментував пост чоловік співачки Потап.

"Моя 👑 ❤", - відреагувала подруга Каменських, екс-дружина позитиву Ганна Андрійчук.

Користувачі Мережі просто в захваті від образу NK. Співачка відображена в напівпрозорій сукні з блискітками, колготах в сіточку і ботфортах.

"Красива жінка з сумними очима❤❤❤", " сукня-вогнище просто!", "Ой яка шикарна», «Крутишка», "Батарейка зовсім не сідає у тебе", - пишуть в коментарях.

Але не обійшлося і без зауважень хейтерів: "Господи, тітонька, а у вас крім білизни щось є в гардеробі?».

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Politeka розповідала, Каменських обтягнула свої принади сукнею з блискітками, Потап не встояв: «Круто!»