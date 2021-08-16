Украинская певица Настя Каменских восхитила соблазнительным образом

Как пишет Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая активно развивает сольную карьеру под псевдонимом NK. Поделилась кадрами со своего гастрольного тура.

«7 дней - 2 страны и 6 разных городов. Неделя будет захватывающей😍🙌 Счастлива, что это лето такое активное и насыщенное. Съемки, репетиции, концерты. И я жду не дождусь встречи с вами», - поделилась певица.

«Умничка», - прокомментировал пост муж певицы Потап.

«Моя 👑 ❤», - отреагировала подруга Каменских, экс-жена Позитива Анна Андрийчук.

Пользователи Сети просто в восторге от образа NK. Певица запечатлена в полупрозрачном платье с блестками, колготах в сеточку и ботфортах.

«Красивая женщина с грустными глазами❤❤❤», «Платье - огнище просто!», «Ой какая шикарная», «Крутышка», «Батарейка совсем не садится у тебя», - пишут в комментариях.

Но не обошлось и без замечаний хейтеров: «Господи , тетенька, а у вас кроме белья что то есть в гардеробе?».

Ранее сообщалось, Потап и Каменских засветились на отдыхе, заставив говорить о себе: «Надеюсь, Настя уже беременна»

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Politeka рассказывала, Каменских обтянула свои прелести платьем с блестками, Потап не устоял: «Круто!»