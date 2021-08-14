Популярная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, стала ведущей тревел шоу "Орел и решка"

Как пишет Politeka.net, 24-летняя украинская певица украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде официально стала ведущей телепрограммы "Орел и Решка". Мишель уже посетила много разных стран. В своем Instagram популярная певица анонсировала выход нового выпуска шоу, опубликовав фотографию в одной белой рубашке и засветив стройные ноги.

На этот раз Мишель Андраде вместе со своим коллегой-блогером Кириллом Макашовым отправились на самый желанный Карибский курорт – Доминиканскую Республику. Новые ведущие "Орла и решки" показали зрителям столицу Доминиканы – город Сан-Доминго.

Стоит заметить, что поклонникам популярного тревел-шоу нравится Андраде и Макашов в роли ведущих.

"Очень хороший выпуск, наконец увидели столицу, а не только море, красивая Мишелька, хороший сюжет", "Позитивные и воспитанные ведущие, приятно смотреть :) Мишель милашка!", "Топовые, как же приятно их смотреть: без наигранности, без понтов, все естественно. АААААААА, класс!", "Было очень приятно смотреть, теплый выпуск, замечательные ведущие! ❤️❤️❤️ ", "Випуск👍, Ведущие🔥", "Как всегда шикардос, без Мишель просто и шабат не шабат", - пишут в сети.

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