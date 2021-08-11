Українська співачка, нова зірка шоу "Орел і решка" Мішель Андраде серйозно зайнялася своєю фігурою

Як передає Politeka.net, про це вона розповідає і показує у себе в Instagram. Співачка звернулася за допомогою до тренерів, які прописали їй дієту і тренування. За словами артистки, їй доведеться відмовитися від багатьох улюблених продуктів, включаючи солодощі.

У себе в сторіс Мішель показала, як в аеропорту замість пончиків вибрала шаурму. Артистка зазначила, що під час перельотів дуже важко тримати себе в руках.

"Я тримаюся. Так, я знаю, що тут є тісто. Але зате те, що всередині ... там немає жодного соусу. Без цукру, без нічого. Так що, тримаюся", - похвалилася Андраде.

Пізніше вона опублікувала уривок тренування. Судячи з фото, тренер займається з Андраде онлайн.

"Настрій серйозний! Кайфонула сьогодні. І відчуваю себе чудово", - написала співачка.

На відео артистка дуже старалася, повторюючи вправи, які їй показував тренер.

Нагадаємо, що Мішель Андраде в прозорій білизні заговорила про дієту: "Шоколадки, пончики і...".

А ще Politeka писала, що Андраде оголосила про важливі зміни у своєму житті:"Скоро".

Також Politeka повідомляла, що Андраде поскаржилася на жахливі умови на зйомках "Орел і решка".