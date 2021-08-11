Українська співачка, нова зірка шоу "Орел і решка" Мішель Андраде серйозно зайнялася своєю фігурою
Як передає Politeka.net, про це вона розповідає і показує у себе в Instagram. Співачка звернулася за допомогою до тренерів, які прописали їй дієту і тренування. За словами артистки, їй доведеться відмовитися від багатьох улюблених продуктів, включаючи солодощі.
У себе в сторіс Мішель показала, як в аеропорту замість пончиків вибрала шаурму. Артистка зазначила, що під час перельотів дуже важко тримати себе в руках.
"Я тримаюся. Так, я знаю, що тут є тісто. Але зате те, що всередині ... там немає жодного соусу. Без цукру, без нічого. Так що, тримаюся", - похвалилася Андраде.
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Пізніше вона опублікувала уривок тренування. Судячи з фото, тренер займається з Андраде онлайн.
"Настрій серйозний! Кайфонула сьогодні. І відчуваю себе чудово", - написала співачка.
На відео артистка дуже старалася, повторюючи вправи, які їй показував тренер.
Нагадаємо, що Мішель Андраде в прозорій білизні заговорила про дієту: "Шоколадки, пончики і...".
А ще Politeka писала, що Андраде оголосила про важливі зміни у своєму житті:"Скоро".
Також Politeka повідомляла, що Андраде поскаржилася на жахливі умови на зйомках "Орел і решка".