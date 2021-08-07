Українська співачка Мішель Андраде показала себе і розповіла про дієту

Як пише Politeka.net, Мішель є популярною українською співачкою, яку продюсує Потап. Красуня нещодавно стала новою ведучою "Орел і Решка" і щільно зайнята роботою. У сторіс Instagram Андраде показала, як проводить час, коли є можливість відпочити.

На фото Мішель позувала в прозорому бюстгальтері, штанях і з рушником на голові. Красуня стояла в спальні перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон.

"Напіввихідний. І нарешті сьогодні змогла хоч якось привести себе в порядок, масочки, кремчики, сон, Музичка і ще одна важлива справа. Розповім все в наступному сторіс", - написала Мішель.

На інших сторіс Андраде показала, як займається і від чого їй довелося відмовитися.

"Якість не дуже і немає звуку. Але хочу все таки з вами поділитися. І незважаючи на цей складний графік. Я все таки розумію, що це необхідно!",- написала Мішель.

"Перше знайомство команди. Розповідаю про своє харчування! І шоколадки мої, пончики, pringles, і найголовніше-вінішко моє улюблене! Поки", - написала Андраде, прощаючись.

Нагадаємо, підопічна Потапа Мішель Андраде розповіла про незвичайний перший досвід

А ще Politeka повідомляла, що підопічна Потапа Андраде засвітилася за кордоном з відомим красунчиком, вразивши видом

Також Politeka писала, що підопічна Потапа Андраде пережила моторошний день і вразила кадрами



