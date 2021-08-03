Популярная украинская певица Мишель Андраде, которая сейчас занята на съемках популярного трэвел-шоу «Орел и решка», пожаловалась на пережитые испытания
Как известно, недавно 24-летняя артистка боливийского происхождения, которую продюсирует Потап, решила попробовать себя в роли ведущей популярного шоу, и отправилась путешествовать по миру. В рамках ее последней поездки Мишель посетила Грузию, которая ее сильно впечатлила.
Однако, у путешествий есть и другая сторона. Как пишет Politeka.net, в своих новых Сториз Андраде пожаловалась на трудности, с которыми столкнулась.
«Жуткий был день сегодня», - написала певица, поделившись своим фото с грустным выражением лица.
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На следующих кадрах Андраде продемонстрировала свою мокрую одежду, развешанную прямо в душе на вешалках. Судя по всему, после долгого и тяжелого дня она вся оказалась непригодной для носки, и певице пришлось ее постирать.
«Чтобы вы понимали насколько, я просто постирала все вещи! И не важно, что завтра очень ранний выезд! И что возможно вещи не успеют высохнуть! Надо было избавиться срочно от этого запаха», - написала Мишель.
Напомним, подопечная Потапа Мишель Андраде поразила видом без макияжа в "зебровом" наряде.
Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Андраде эмоционально сообщила о новой беде.
Также Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде подразнила фанатов кадрами из душа.