Певица Мишель Андраде, которой покровительствует продюсер Потап, показала интригующие моменты

Как известно, 24-летняя артистка в последнее время немного отошла от певческой карьеры, подавшись на телевидение. Звезда стала со-ведущей трэвел-программы "Орел и решка" и теперь колесит по миру со съемочной командой. Сейчас красотка в Грузии.

"Мне рассказывали об этой прекрасной стране, но я не ожидала, что настолько! Как говорят, пока не попробуешь сам — не почувствуешь", - Андраде делилась впечатлениями.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Мишель опубликовала свежие кадры, на которых запечатлела дегустацию вин, которую специально устроили для "Орла и решки" в одном из заведений, передает Politeka.net. Девушка не сдержала восторженных эмоций.

"У нас дегустация вин! Ой ой ой!!! Завтра первый съемочный день! Как быть? И как тут отказывать: 1. - Шардоне, умеренно легкое; 2. - Совиньон блан, с ароматом манго; 3. - Мускат. Ну, и после третьего бокала я уже перестала вести счет", - поделилась она в подписи.

После столь насыщенного вечера Андраде выставила не менее интригующие снимки из душа. В кадр попала кабинка, сквозь густой пар в которой просматривался человеческий силуэт. Зажженаая свеча добавила некоей загадочности и томности.

"Спокойной ночи", - подписала кадры звезда.

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