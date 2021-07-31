Певица Мишель Андраде, которой покровительствует продюсер Потап, показала интригующие моменты
Как известно, 24-летняя артистка в последнее время немного отошла от певческой карьеры, подавшись на телевидение. Звезда стала со-ведущей трэвел-программы "Орел и решка" и теперь колесит по миру со съемочной командой. Сейчас красотка в Грузии.
"Мне рассказывали об этой прекрасной стране, но я не ожидала, что настолько! Как говорят, пока не попробуешь сам — не почувствуешь", - Андраде делилась впечатлениями.
В своих новых "сториз" в Инстаграм Мишель опубликовала свежие кадры, на которых запечатлела дегустацию вин, которую специально устроили для "Орла и решки" в одном из заведений, передает Politeka.net. Девушка не сдержала восторженных эмоций.
"У нас дегустация вин! Ой ой ой!!! Завтра первый съемочный день! Как быть? И как тут отказывать: 1. - Шардоне, умеренно легкое; 2. - Совиньон блан, с ароматом манго; 3. - Мускат. Ну, и после третьего бокала я уже перестала вести счет", - поделилась она в подписи.
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После столь насыщенного вечера Андраде выставила не менее интригующие снимки из душа. В кадр попала кабинка, сквозь густой пар в которой просматривался человеческий силуэт. Зажженаая свеча добавила некоей загадочности и томности.
"Спокойной ночи", - подписала кадры звезда.
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