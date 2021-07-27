Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, недавно отправилась в Турцию в рамках новых съемок
Не так давно Мишель рассказала о впечатлениях от новой работы – теперь молодая певица пробует себя в роли ведущей тревел-шоу "Орел и решка». Причем ведет выпуск Андраде вместе с блогером Кириллом Макашовым.
После очередного насыщенного событиями дня, звезда решила показать результат работы – уставшая певица просто без сил упала на кровать. Таким образом Мишель наглядно показала степень усталости после съемок.
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"Сделано!" - пишет под кадром звезда, говоря о делах за день.
По словам Мишель, она настолько кружится в делах, что даже не успевает посмотреть последний выпуск с собой, хотя видела комментарии и зрители вроде как одобрили эфир и даже написали положительные отзывы.
Отметим, Андраде вместе с Макашовым успели за это время посетить несколько стран, а также рассказывали в Инстаграм о своих впечатлениях.
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