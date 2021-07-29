Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, поділилася своїми думками після зйомок

Зараз Мішель почала зйомки чергового сезону тревел-шоу, адже офіційно стала ведучою "Орел і Решка". Тепер зірка їздить країнами і записує з командою майбутні ефіри для проекту. Кілька країн у Андраде вже позаду.

Тепер дівчина пізно ввечері розповіла трохи про свої будні:

"Привіт! Я пропала на цілих два дні! Ну, в перший день я дійсно хотіла відпочити. А вже сьогодні у мене закінчився вай-фай і навіть не було можливості зайти сюди в сторіс. Взагалі у нас вже знімальний день нарешті закінчився. Ми летимо завтра в наступну країну. Втома безумовно є, але я завжди оцінюю свої емоції по закінченню дня.

І якщо відчуваю в цьому кінці дня натхненність, то день пройшов не дарма. Але, я як завжди, в кожній країні залишаю частинку себе. Справа в тому, що я втратила своє улюблене колечко!» - поскаржилася в кінці відео артистка.

Схоже, зйомки у дівчини проходять з командою дуже насичено, через що вона не так часто показує нові кадри.

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