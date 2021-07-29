Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, пдоелилась своими мыслями после съемок
Сейчас Мишель начала съемки очередного сезона тревел-шоу, ведь официально стала ведущей "Орел и Решка". Теперь звезда ездит по странам и записывает с командой будущие эфиры для проекта. Несколько стран у Андраде уже позади.
Теперь девушка поздно вечером рассказала немного о своих буднях:
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«Привет! Я пропала на целых два дня! Ну, в первый день я действительно хотела отдохнуть. А уже сегодня у меня закончился вай-фай и даже не было возможности зайти сюда в Сторис. Вообще у нас уже съемочный день наконец закончился. Мы летим завтра в следующую страну. Усталость безусловно есть, но я всегда оцениваю свои эмоции по окончанию дня.
И если чувствую в этом конце дня вдохновленность, то день прошел не зря. Но, я как всегда, в каждой стране оставляю частичку себя, как быть? Дело в том, что я потеряла свое любимое колечко!» - пожаловалась в конце видео артистка.
Похоже, съемки у девушки проходят с командой очень насыщенно, из-за чего она не так часто показывает новые кадры.
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