Популярная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала смешное закулисье шоу " Орел и Решка"

Как пишет Politeka.net, 24-летняя украинская певица украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде, продюсером которой является рэпер Потап, официально стала ведущей телепрограммы "Орел и Решка". Сейчас Мишель начала съемки очередного сезона тревел-шоу. Звезда ездит по странам и записывает с командой будущие эфиры для проекта.

Новый сезон популярного тревел-шоу Мишель Андраде будет вести вместе с популярным блогером Кириллом Макашовым. Певица поделилась смешным видео со съемок шоу, показала, какие ляпы случались на съемочной площадке.

"Это очень смешно!!! Обожаю) напишите в комментах, какой момент вас рассмешил больше)", - пишет Мишель Андраде.

В эпизоде, где от Андраде сбежал прохожий, девушка пошутила, что он лысый и ей это не нравится.

"Ладно, лысый. Не очень. У меня уже один лысый есть, Потап", - шутит певица.

Поклонники оценили то, как Андраде весело ведет новый сезон и написали много комментариев.

"Классно. Очень позитивные ведущие. Каждый выпуск жду с нетерпением 😍😍 ", "Мишка, какая же вы кайфовая ❤️🔥 сильно ждем следующих выпусков","Любимые ведущие 😍 "," Милейшая пара ведущих", - пишут фаны.

Ранее Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде в белом наряде призналась, куда пропала и показала особое кольцо: "Как быть...".

Напомним, что подопечная Потапа Андраде в одной майке и без штанов подразнила кадрами в кресле: "Вау".

А еще Politeka сообщала, что подопечная Потапа Мишель Андраде оконфузилась перед камерой, кадры уже в Сети: "что мы делаем?".