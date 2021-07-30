Популярная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала смешное закулисье шоу " Орел и Решка"
Как пишет Politeka.net, 24-летняя украинская певица украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде, продюсером которой является рэпер Потап, официально стала ведущей телепрограммы "Орел и Решка". Сейчас Мишель начала съемки очередного сезона тревел-шоу. Звезда ездит по странам и записывает с командой будущие эфиры для проекта.
Новый сезон популярного тревел-шоу Мишель Андраде будет вести вместе с популярным блогером Кириллом Макашовым. Певица поделилась смешным видео со съемок шоу, показала, какие ляпы случались на съемочной площадке.
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"Это очень смешно!!! Обожаю) напишите в комментах, какой момент вас рассмешил больше)", - пишет Мишель Андраде.
В эпизоде, где от Андраде сбежал прохожий, девушка пошутила, что он лысый и ей это не нравится.
"Ладно, лысый. Не очень. У меня уже один лысый есть, Потап", - шутит певица.
Поклонники оценили то, как Андраде весело ведет новый сезон и написали много комментариев.
"Классно. Очень позитивные ведущие. Каждый выпуск жду с нетерпением 😍😍 ", "Мишка, какая же вы кайфовая ❤️🔥 сильно ждем следующих выпусков","Любимые ведущие 😍 "," Милейшая пара ведущих", - пишут фаны.
Ранее Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде в белом наряде призналась, куда пропала и показала особое кольцо: "Как быть...".
Напомним, что подопечная Потапа Андраде в одной майке и без штанов подразнила кадрами в кресле: "Вау".
А еще Politeka сообщала, что подопечная Потапа Мишель Андраде оконфузилась перед камерой, кадры уже в Сети: "что мы делаем?".