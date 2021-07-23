Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала себе, розповівши про відпочинок

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною українською співачкою. Красуню зараз покликали зніматися в новому сезоні "Орел і Решка", на що дівчина погодилася. Днями Мішель повернулася з чергових зйомок, які проходили в Грузії, і тепер ділиться відчуттями в Instagram.

На нових фото краса позувала в одній майці, одягаючи штани. Дівчина сиділа на кріслі, витягнувши ніжки. На другому фото Мішель ще більше підняла ноги, демонструючи розкішні сідниці.

"Приїхала з пулу! Потрібно було відновлюватися хоча б 3-4 дні, щоб виспатися і набратися сил!",- написала зірка під фотографією.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже красива". "Красоточка"," все більше і більше прекрасного на твоїх фотографіях"," Вау яка ж красуня, як же люблю тебе","відмінне фото".

Нагадаємо, підопічна Потапа Мішель Андраде осоромилася перед камерою, кадри вже в мережі

А ще Politeka писала, що Мішель Андраде опинилася у великій небезпеці на зйомках " Орла і Решки"

Також Politeka повідомляла, що підопічна Потапа Андраде показала, чим займається після повернення в Україну



