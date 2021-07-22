Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, потрапила в кумедну ситуацію на зустрічі з подругою
Артистка не тільки активно займається творчістю, але знаходить час на зустріч з подругами, передає Politeka.net. Цього разу співачка відвідала з приятелькою кафе, де раптово осоромилася.
Мішель записала відео, тримаючи келих на довгій ніжці.
"Ти красива! Ось так повинні пройти ваші примірочки", - поділилася співачка, яка до цього приміряла речі.
"Вже підбриваємо з.... образи для Орел і решка", - написала Андраде, мабуть, хотівши написати "підбираємо".
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"Осоромлена" красуня записала наступне відео, на якому посміялася над собою.
"Я і мій Т9! Коротше, Машка, що ми робимо? Підбриваємо", - сміючись, вимовила підопічна Потапа.
Зазначимо, на сторінку Мішель Андраде зараз підписані 525 тисяч користувачів мережі. Не так давно артистка спробувала себе в новій ролі - телеведучої. Тепер співачка знімається в тревел-шоу "Орел і Решка". Зірка розповідає про різні країни, і свої враження про подорожі.
Зокрема, Мішель відвідала Тушетію у Грузії - це місце, де рідко бувають туристи. Дістатися туди можна тільки чотири місяці в році по "дорозі смерті".
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