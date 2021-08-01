Популярная украинская певица Мишель Андраде порадовала поклонников новой фотографией, которую сделала посреди поля

Как пишет Politeka.net, известная певица и телеведущая украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде, которую продюсирует рэпер Потап, активно ведет свой мини-блог в Instagram. Недавно звезда официально стала ведущей телепрограммы "Орел и Решка", а сейчас Мишель начала съемки очередного сезона тревел-шоу. Звезда ездит по странам и записывает с командой будущие эфиры для проекта.

Так, на этот раз Андраде поделилась с поклонниками очередной фотографией. На фото она позирует в белой футболке и свободных брюках с принтом "Зебра" среди поля. Звезда абсолютно без макияжа, поэтому не похожа на себя.

"Зебра mood❤❤️", - подписала фото Мишель.

Фанаты певицы сразу начали комментировать новую фотографию Мишель Андраде.

"Непревзойденная 😍 ", "Классный лук 😍🔥 ", "Новый выпуск программы: Один в поле: 🤣🤣😻😻🌹 ", "Хорошая зебра 👍😄 ", " это город Ош, да? ",- пишут поклонники.

Ранее Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде подразнила фанатов кадрами из душа: "после третьего бокала вина...".

Напомним, что подопечная Потапа Андраде эмоционально сообщила о новой беде: "Ну почему люди...".

А еще Politeka сообщала, что подопечная Потапа Андраде оконфузилась на съемках "Орла и решки", видео: "У меня уже один есть лысый...".