Популярная украинская певица Мишель Андраде порадовала поклонников новой фотографией, которую сделала посреди поля
Как пишет Politeka.net, известная певица и телеведущая украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде, которую продюсирует рэпер Потап, активно ведет свой мини-блог в Instagram. Недавно звезда официально стала ведущей телепрограммы "Орел и Решка", а сейчас Мишель начала съемки очередного сезона тревел-шоу. Звезда ездит по странам и записывает с командой будущие эфиры для проекта.
Так, на этот раз Андраде поделилась с поклонниками очередной фотографией. На фото она позирует в белой футболке и свободных брюках с принтом "Зебра" среди поля. Звезда абсолютно без макияжа, поэтому не похожа на себя.
"Зебра mood❤❤️", - подписала фото Мишель.
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Фанаты певицы сразу начали комментировать новую фотографию Мишель Андраде.
"Непревзойденная 😍 ", "Классный лук 😍🔥 ", "Новый выпуск программы: Один в поле: 🤣🤣😻😻🌹 ", "Хорошая зебра 👍😄 ", " это город Ош, да? ",- пишут поклонники.
Ранее Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде подразнила фанатов кадрами из душа: "после третьего бокала вина...".
Напомним, что подопечная Потапа Андраде эмоционально сообщила о новой беде: "Ну почему люди...".
А еще Politeka сообщала, что подопечная Потапа Андраде оконфузилась на съемках "Орла и решки", видео: "У меня уже один есть лысый...".