Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, розповіла про нову втрату

Як відомо, 24-річна артистка стала со-ведучою тревел-шоу "Орел і решка" і тепер колесить по світу зі знімальною командою, відкриваючи для себе і глядачів нові приголомшливі місця нашої планети. Однак не обходиться і без неприємностей.

Про це з таких інцидентів дівчина розповіла в нових сторіс, передає Politeka.net.

"Перший знімальний день, а я вже залишилася без сережки. Цього разу не зі своєї вини, але все одно я втратила сережку. Що взагалі відбувається. Чому я втрачаю речі", - сказала Андраде.

"Ну чому люди втрачають речі? Це неуважність або що?"- задається питанням дівчина.

Мішель Андраде зізналася, що дуже прив'язується до речей, тому втрачати що-небудь їй дуже неприємно.

"Треба навчитися з легкістю відпускати", - прийшла до висновку співачка.

Відзначимо, раніше під час зйомок «Орла і Решки» Мішель Андраде вже втратила улюблене кільце.

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