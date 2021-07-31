Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, розповіла про нову втрату
Як відомо, 24-річна артистка стала со-ведучою тревел-шоу "Орел і решка" і тепер колесить по світу зі знімальною командою, відкриваючи для себе і глядачів нові приголомшливі місця нашої планети. Однак не обходиться і без неприємностей.
Про це з таких інцидентів дівчина розповіла в нових сторіс, передає Politeka.net.
"Перший знімальний день, а я вже залишилася без сережки. Цього разу не зі своєї вини, але все одно я втратила сережку. Що взагалі відбувається. Чому я втрачаю речі", - сказала Андраде.
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"Ну чому люди втрачають речі? Це неуважність або що?"- задається питанням дівчина.
Мішель Андраде зізналася, що дуже прив'язується до речей, тому втрачати що-небудь їй дуже неприємно.
"Треба навчитися з легкістю відпускати", - прийшла до висновку співачка.
Відзначимо, раніше під час зйомок «Орла і Решки» Мішель Андраде вже втратила улюблене кільце.
Раніше Politeka писала, що Мішель Андраде в білому вбранні зізналася, куди пропала і засвітила особливу каблучку.
Нагадаємо, що Мішель Андраде показала, як насправді виглядає в ліжку.
А ще Politeka повідомляла, що підопічна Потапа Андраде розповіла про свою " біду "з шоу" Орел і решка": "Два дні не можу..."