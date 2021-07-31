Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, рассказала о новой потере

Как известно, 24-летняя артистка стала со-ведущей трэвел-шоу "Орел и решка" и теперь колесит по миру со съемочной командой, открывая для себя и зрителей новые потрясающие места нашей планеты. Однако не обходится и без неприятностей.

Об дном из таких инцидентов девушка рассказала в новых сторис, передает Politeka.net.

«Первый съемочный день, а я уже осталась без сережки. В этот раз не по своей вине, но все равно я потеряла сережку. Что вообще происходит. Почему я теряю вещи», - сказала Андраде.

«Ну почему люди теряют вещи? Это рассеянность или что?» - задается вопросом девушка.

Мишель Андраде призналась, что очень привязывается к вещам, поэтому терять что-нибудь ей очень неприятно.

«Надо научиться с легкостью отпускать», - пришла к выводу певица.

Отметим, ранее во время съемок «Орла и Решки» Мишель Андраде уже потеряла любимое кольцо.

Ранее Politeka писала, что Мишель Андраде в белом наряде призналась, куда пропала и засветила особое кольцо.

Напомним, что Мишель Андраде показала, как на самом деле выглядит в постели.

А еще Politeka сообщала, что подопечная Потапа Андраде рассказала о своей "беде" с шоу "Орел и решка": "Два дня не могу..."