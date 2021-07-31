Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, рассказала о новой потере
Как известно, 24-летняя артистка стала со-ведущей трэвел-шоу "Орел и решка" и теперь колесит по миру со съемочной командой, открывая для себя и зрителей новые потрясающие места нашей планеты. Однако не обходится и без неприятностей.
Об дном из таких инцидентов девушка рассказала в новых сторис, передает Politeka.net.
«Первый съемочный день, а я уже осталась без сережки. В этот раз не по своей вине, но все равно я потеряла сережку. Что вообще происходит. Почему я теряю вещи», - сказала Андраде.
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«Ну почему люди теряют вещи? Это рассеянность или что?» - задается вопросом девушка.
Мишель Андраде призналась, что очень привязывается к вещам, поэтому терять что-нибудь ей очень неприятно.
«Надо научиться с легкостью отпускать», - пришла к выводу певица.
Отметим, ранее во время съемок «Орла и Решки» Мишель Андраде уже потеряла любимое кольцо.
Ранее Politeka писала, что Мишель Андраде в белом наряде призналась, куда пропала и засветила особое кольцо.
Напомним, что Мишель Андраде показала, как на самом деле выглядит в постели.
А еще Politeka сообщала, что подопечная Потапа Андраде рассказала о своей "беде" с шоу "Орел и решка": "Два дня не могу..."