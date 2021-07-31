Співачка Мішель Андраде, якій протегує продюсер Потап, показала інтригуючі моменти

Як відомо, 24-річна артистка останнім часом трохи відійшла від співочої кар'єри, подавшись на телебачення. Зірка стала со-ведучою тревел-програми "Орел і решка" і тепер колесить по світу зі знімальною командою. Зараз красуня в Грузії.

"Мені розповідали про цю прекрасну країну, але я не очікувала, що настільки! Як кажуть, поки не спробуєш сам - не відчуєш", - Андраде ділилася враженнями.

У своїх нових "сторіз" в Instagram Мішель опублікувала свіжі кадри, на яких відобразила дегустацію вин, яку спеціально влаштували для "Орла і решки" в одному із закладів, передає Politeka.net. Дівчина не стримала захоплених емоцій.

"У нас дегустація вин! Ой ой ой!!! Завтра перший знімальний день! Як бути? І як тут відмовляти: 1. - Шардоне, помірно легке; 2. - Совіньон блан, з ароматом манго; 3. - Мускат. Ну, і після третього келиха я вже перестала вести рахунок", - поділилася вона в підписі.

Після такого насиченого вечора Андраде виставила не менш інтригуючі знімки з душу. У кадр потрапила кабінка, крізь густу пару в якій проглядався людський силует. Запалена свічка додала якоїсь загадковості та млосності.

"На добраніч", - підписала кадри зірка.

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