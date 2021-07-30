Популярна українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала смішне закулісся шоу "Орел і Решка"
Як пише Politeka.net, 24-річна українська співачка українсько-болівійського походження Мішель Андраде, продюсером якої є репер Потап, офіційно стала ведучою телепрограми "Орел і Решка". Зараз Мішель почала зйомки чергового сезону тревел-шоу. Зірка їздить країнами і записує з командою майбутні ефіри для проєкту.
Новий сезон популярного тревел-шоу Мішель Андраде буде вести разом із популярним блогером Кирилом Макашовим. Співачка поділилася смішним відео зі зйомок шоу, показала, які ляпи траплялися на знімальному майданчику.
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"Це дуже смішно!!! Обожнюю) напишіть в коментах, який момент вас розсмішив більше)", - пише Мішель Андраде.
В епізоді, де від Андраде утік перехожий, дівчина пожартувала, що він лисий і їй це не подобається.
"Ладно, лисий. Не дуже. У мене вже один лисий є, Потап", - жартує співачка.
Шанувальники оцінили те, як Андраде весело веде новий сезон та написали багато коментарів.
"Класно. Дуже позитивні ведучі. Кожен випуск чекаю з нетерпінням😍😍", " Мішка, яка ж ви кайфова ❤️🔥 сильно чекаємо наступних випусків)", " Улюблені ведучі😍", " Наймиліша пара ведучих", - пишуть фани.
Раніше Politeka писала, що підопічна Потапа Мішель Андраде в білому вбранні зізналася, куди пропала і показала особливе кільце: "Як бути...".
Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде в одній майці і без штанів подражнила кадрами в кріслі: "Вау".
А ще Politeka повідомляла, що підопічна Потапа Мішель Андраде осоромилася перед камерою, кадри вже в Мережі: "Що ми робимо?".