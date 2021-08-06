Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала новый кадр своего путешествия
Популярная артистка не только поет, но также и отлично ведет шоу, передает Politeka.net. Сейчас Мишель вместе с блогером Кириллом Макашовым ведет шоу "Орел и Решка".
Ведущие побывали в Непале. Об этом Андраде сообщила в своем Инстаграм, опубликовав фото со своим коллегой.
Мишель позировала в стильном образе, она надела белый топик, мини-шорты и грубые сапоги. А ее коллега надел майку, шорты и сандали. Оба позировали на велосипеде, выглядя счастливыми.
"Туристы в Непале❤️🔥", - написала Мишель.
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За 20 минут пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.
"лучшие ведущие!", "Непаливные туристы)))", "Очень хорошо", "Ух ты ,какие ботинки зачётные🔥🔥🔥", "не ну лучшие шо сказать😍", - написали пользователи сети.
Отметим, Мишель Андраде вместе с Кириллом Макашовым уже побывали в Грузии, Турции и в других странах.
Пользователи сети много раз делали комплименты ведущим, называя их лучшими.
А Мишель, кажется, переживает из-за каждого выпуска. Так, после выхода передачи о Турции певица поинтересовалась у своих поклонников: "Расскажите как вам?", а в ответ пользователи сети похвалили певицу.
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