Украинская певица Мишель Андраде показала себя и рассказала о диете
Как пишет Politeka.net, Мишель является популярной украинской певицей, которую продюсирует Потап. Красотка недавно стала новой ведущей "Орел и Решка" и плотно занята работой. В сторис Инстаграм Андраде показала, как проводит время, когде есть возможность отдохнуть.
На фото Мишель позировала в прозрачном бюстгальтере, штанах и с полотенцем на голове. Красотка стояла в спальне перед зеркалом, снимая себя на телефон.
"Полувыходной. И наконец-то сегодня смогла хоть как-то привести себя в порядок, масочки, кремчики, сон, музычка и еще одно важное дело. Расскажу все в следующем сторис", - написала Мишель.
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На других сторис Андраде показала, как занимается и от чего ей пришлось отказаться.
"Качество не очень и нет звука. Но хочу все таки с вами поделиться. И несмотря на этот сложнейший график. Я все таки понимаю, что это необходимо!", - написала Мишель.
"Первое знакомство команды. Рассказываю о своем питании! И шоколадки мои, пончики, pringles, и самое главное - винишко мое любимое! Пока", - написала Андраде, прощаясь.
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