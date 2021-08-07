Популярная украинская певица с боливийским корнями Мишель Андраде рассказала поклонникам о своей первой татуировки

Как пишет Politeka.net, известная певица и телеведущая украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, активно делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, звезда решила рассказать фанатам о своей первой татуировке, которую сделала в 18 лет.

Так, первую татуировку – лаконическую надпись – Мишель Андраде сделала в не очень заметном месте, за ухом.

В интервью Кате Осадчей певица рассказала, что это ее счастливая татуировка, которая ей помогает. Оно является неким символом для Андраде, в который она верит. На сторис в Instagram подопечная Потапа написала, что "очень любит свою первую татуировку, она для нее много значит".

Кроме этого, у Мишель есть еще нежное тату на руке в виде цветка, а также недавно певица набила себе маленькое сердечко, иероглиф и самолет. Судя по всему, ее вдохновило недавнее путешествие на родину в Боливию с "Орлом и Решкой".

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