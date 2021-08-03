Популярна українська співачка Мішель Андраде, яка зараз зайнята на зйомках популярного тревел-шоу "Орел і решка", поскаржилася на пережиті випробування
Як відомо, нещодавно 24-річна артистка болівійського Походження, яку продюсує Потап, вирішила спробувати себе в ролі ведучої популярного шоу, і вирушила подорожувати світом. В рамках її останньої поїздки Мішель відвідала Грузію, яка її сильно вразила.
Однак, у подорожей є й інша сторона. Як пише Politeka.net, у своїх нових сторіз Андраде поскаржилася на труднощі, з якими зіткнулася.
"Моторошний був день сьогодні", - написала співачка, поділившись своїм фото з сумним виразом обличчя.
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На наступних кадрах Андраде продемонструвала свій мокрий одяг, розвішаний прямо в душі на вішалках. Судячи з усього, після довгого і важкого дня вона вся виявилася непридатною для носіння, і співачці довелося її випрати.
"Щоб ви розуміли наскільки, я просто випрала всі речі! І не важливо, що завтра дуже ранній виїзд! І що можливо речі не встигнуть висохнути! Треба було позбутися терміново від цього запаху", - написала Мішель.
Нагадаємо, підопічна Потапа Мішель Андраде вразила виглядом без макіяжу в "зебровому" вбранні.
Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа Андраде емоційно повідомила про нову біду.
Також Politeka писала, що підопічна Потапа Мішель Андраде подражнила фанатів кадрами з душу.