"І не важливо, що завтра ранній виїзд"

Популярна українська співачка Мішель Андраде, яка зараз зайнята на зйомках популярного тревел-шоу "Орел і решка", поскаржилася на пережиті випробування

Як відомо, нещодавно 24-річна артистка болівійського Походження, яку продюсує Потап, вирішила спробувати себе в ролі ведучої популярного шоу, і вирушила подорожувати світом. В рамках її останньої поїздки Мішель відвідала Грузію, яка її сильно вразила.

Однак, у подорожей є й інша сторона. Як пише Politeka.net, у своїх нових сторіз Андраде поскаржилася на труднощі, з якими зіткнулася.

"Моторошний був день сьогодні", - написала співачка, поділившись своїм фото з сумним виразом обличчя.

На наступних кадрах Андраде продемонструвала свій мокрий одяг, розвішаний прямо в душі на вішалках. Судячи з усього, після довгого і важкого дня вона вся виявилася непридатною для носіння, і співачці довелося її випрати.

"Щоб ви розуміли наскільки, я просто випрала всі речі! І не важливо, що завтра дуже ранній виїзд! І що можливо речі не встигнуть висохнути! Треба було позбутися терміново від цього запаху", - написала Мішель.

Нагадаємо, підопічна Потапа Мішель Андраде вразила виглядом без макіяжу в "зебровому" вбранні.

Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа Андраде емоційно повідомила про нову біду.

Також Politeka писала, що підопічна Потапа Мішель Андраде подражнила фанатів кадрами з душу.