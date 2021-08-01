Популярна українська співачка Мішель Андраде порадувала шанувальників новою світлиною, яку зробила посеред поля

Як пише Politeka.net, відома співачка та телеведуча українсько-болівійського походження Мішель Андраде, яку продюсує репер Потап, активно веде свій міні-блог в Instagram. Нещодавно зірка офіційно стала ведучою телепрограми "Орел і Решка", а зараз Мішель почала зйомки чергового сезону тревел-шоу. Зірка їздить країнами і записує з командою майбутні ефіри для проєкту.

Так, цього разу Андраде поділилася з шанувальниками черговою світлиною. На фото вона позує у білій футболці та вільних штанах із принтом "Зебра" серед поля. Зірка абсолютно без макіяжу, тому не схожа на себе.

"Зебра mood 🦓❤️", - підписала фото Мішель.

Фанати співачки одразу почали коментувати нову світлину Мішель Андраде.

"Неперевершена😍", "Класний лук 😍🔥", " Новый випуск Програми: один в полі Мішель: 🤣🤣😻😻🌹", " Хороша зебра👍😄", "Це місто Ош, так?", - пишуть шанувальники.

Раніше Politeka писала, що підопічна Потапа Мішель Андраде подражнила фанатів кадрами з душу: "Після третього келиха вина...".

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде емоційно повідомила про нову біду: "Ну чому люди...".

А ще Politeka повідомляла, що підопічна Потапа Андраде осоромилася на зйомках "Орла і решки", відео: "У мене вже один лисий є…".