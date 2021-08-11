Украинская певица, новая звезда шоу «Орел и решка» Мишель Андраде серьезно занялась своей фигурой

Как передает Politeka.net, об этом она рассказывает и показывает у себя в Инстаграм. Певица обратилась за помощью к тренерам, которые прописали ей диету и тренировки. По словам артистки, ей придется отказаться от многих любимых продуктов, включая сладости.

У себя в сторис Мишель показала, как в аэропорту вместо пончиков выбрала шаурму. Артистка отметила, что во время перелетов очень трудно держать себя в руках.

«Я держусь. Да, я знаю, что здесь есть тесто. Но зато то, что внутри…там нет ни одного соуса. Без сахара, без ничего. Так что, держусь», - похвасталась Андраде.

Позже она опубликовала отрывок тренировки. Судя по фото, тренер занимается с Андраде онлайн.

«Настрой серьезный! Кайфонула сегодня. И чувствую себя прекрасно», - написала певица.

На видео артистка очень старалась, повторяя упражнения, которые ей показывал тренер.

Напомним, что Мишель Андраде в прозрачном белье заговорила о диете: "Шоколадки, пончики и...".

А еще Politeka писала, что Андраде объявила о важных переменах в своей жизни: "Скоро".

Также Politeka сообщала, что Андраде пожаловалась на ужасные условия на съемках «Орел и решка».