Украинская певица, новая звезда шоу «Орел и решка» Мишель Андраде серьезно занялась своей фигурой
Как передает Politeka.net, об этом она рассказывает и показывает у себя в Инстаграм. Певица обратилась за помощью к тренерам, которые прописали ей диету и тренировки. По словам артистки, ей придется отказаться от многих любимых продуктов, включая сладости.
У себя в сторис Мишель показала, как в аэропорту вместо пончиков выбрала шаурму. Артистка отметила, что во время перелетов очень трудно держать себя в руках.
«Я держусь. Да, я знаю, что здесь есть тесто. Но зато то, что внутри…там нет ни одного соуса. Без сахара, без ничего. Так что, держусь», - похвасталась Андраде.
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Позже она опубликовала отрывок тренировки. Судя по фото, тренер занимается с Андраде онлайн.
«Настрой серьезный! Кайфонула сегодня. И чувствую себя прекрасно», - написала певица.
На видео артистка очень старалась, повторяя упражнения, которые ей показывал тренер.
Напомним, что Мишель Андраде в прозрачном белье заговорила о диете: "Шоколадки, пончики и...".
А еще Politeka писала, что Андраде объявила о важных переменах в своей жизни: "Скоро".
Также Politeka сообщала, что Андраде пожаловалась на ужасные условия на съемках «Орел и решка».