Українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде, яку продюсує компанія Потапа, поскаржилася на важку роботу
Як передає Politeka.net, нещодавно Андраде стала новою ведучою популярного шоу про подорожі "Орел і решка". Зараз молода співачка літає по світу, де в парі з Кирилом Макашовим знімає нові випуски для шоу.
Втім, не все зірці дається легко. У себе в сторіс вона розповіла, що доводиться переживати на зйомках під час тривалих перельотів. В Instagram вона поділилася чорно-білим відео, розповівши про труднощі.
"Дуже складний був переліт, ми вчора цілий день летіли. А сьогодні о 5.30 ранку приземлилися. О 7.30 в готелі, поспали 3 години і летсс гоу знімати. У мене все на сьогодні", - підписала сторіз зірка.
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Як відомо, шоу "Орел і решка" дає прекрасний старт молодим початківцям-зіркам, які мріють про велику славу. Завдяки шоу прославилися Регіна Тодоренко і Настя Івлєєва.
Нагадаємо, що Мішель Андраде за кордоном з'явилася в компанії відомого красеня: "Ух ти, які...".
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