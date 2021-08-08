Українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде, яку продюсує компанія Потапа, поскаржилася на важку роботу

Як передає Politeka.net, нещодавно Андраде стала новою ведучою популярного шоу про подорожі "Орел і решка". Зараз молода співачка літає по світу, де в парі з Кирилом Макашовим знімає нові випуски для шоу.

Втім, не все зірці дається легко. У себе в сторіс вона розповіла, що доводиться переживати на зйомках під час тривалих перельотів. В Instagram вона поділилася чорно-білим відео, розповівши про труднощі.

"Дуже складний був переліт, ми вчора цілий день летіли. А сьогодні о 5.30 ранку приземлилися. О 7.30 в готелі, поспали 3 години і летсс гоу знімати. У мене все на сьогодні", - підписала сторіз зірка.

Як відомо, шоу "Орел і решка" дає прекрасний старт молодим початківцям-зіркам, які мріють про велику славу. Завдяки шоу прославилися Регіна Тодоренко і Настя Івлєєва.

Нагадаємо, що Мішель Андраде за кордоном з'явилася в компанії відомого красеня: "Ух ти, які...".

Ще Politeka писала, що Андраде в прозорій білизні вирішила сісти на дієту: "Шоколадки і...".

Також Politeka повідомляла, що Мішель Андраде поділилася своїм першим досвідом:"багато для мене значить".