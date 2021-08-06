Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала новий кадр своєї подорожі
Популярна артистка не тільки співає, але також і відмінно веде шоу, передає Politeka.net. Зараз Мішель разом з блогером Кирилом Макашовим веде шоу "Орел і Решка".
Ведучі побували в Непалі. Про це Андраде повідомила у своєму Instagram, опублікувавши фото зі своїм колегою.
Мішель позувала в стильному образі, вона одягла білий топік, міні-шорти і грубі чоботи. А її колега надів майку, шорти і сандалі. Обидва позували на велосипеді, виглядаючи щасливими.
"Туристи в Непалі❤️🔥", - написала Мішель.
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За 20 хвилин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.
"кращі ведучі!", "Непаливні туристи)))", "дуже добре", " Ух ти, які черевики залікові🔥 🔥 🔥","нє Ну кращі шо казати😍", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Мішель Андраде разом з Кирилом Макашовим вже побували в Грузії, Туреччині та в інших країнах.
Користувачі Мережі багато разів робили компліменти ведучим, називаючи їх кращими.
А Мішель, здається, переживає через кожен випуск. Так, після виходу передачі про Туреччину співачка поцікавилася у своїх шанувальників: "Розкажіть як вам?", а у відповідь користувачі Мережі похвалили співачку.
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