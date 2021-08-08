Украинская певица с боливийским корнями Мишель Андраде, которую продюсирует компания Потапа, пожаловалась на тяжелую работу
Как передает Politeka.net, недавно Андраде стала новой ведущей популярного шоу о путешествиях «Орел и решка». Сейчас молодая певица летает по миру, где в паре с Кириллом Макашовым снимает новые выпуски для шоу.
Впрочем, не все звезде дается легко. У себя в сторис она рассказала, что приходится переживать на съемках во время длительных перелетов. В Инстаграм она поделилась черно-белым видео, рассказав о трудностях.
«Очень сложный был перелет, мы вчера целый день летели. А сегодня в 5.30 утра приземлились. В 7.30 в гостинице, поспали 3 часа и летсс гоу снимать. У меня все на сегодня», - подписала сториз звезда.
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Как известно, шоу «Орел и решка» дает прекрасный старт молодым начинающим звездам, которые мечтают о большой славе. Благодаря шоу прославились Регина Тодоренко и Настя Ивлеева.
Напомним, что Мишель Андраде за границей появилась в компании известного красавца: "Ух ты, какие...".
Еще Politeka писала, что Андраде в прозрачном белье решила сесть на диету: "Шоколадки и...".
Также Politeka сообщала, что Мишель Андраде поделилась своим первым опытом: "Много для меня значит".