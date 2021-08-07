Популярна українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде розповіла шанувальникам про своє перше татуювання

Як пише Politeka.net, відома співачка та телеведуча українсько-болівійського походження Мішель Андраде, яку продюсує Потап, активно ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, зірка вирішила розповісти фанатам про своє перше татуювання, яке зробила у 18 років.

Так, перше татуювання – лаконічний напис – Мішель Андраде зробила у не дуже помітному місці, за вухом.

В інтерв’ю Каті Осадчій співачка розповіла, що це її щасливе татуювання, яке їй допомагає. Воно є певним символом для Андраде, у який вона вірить. На сторіс в Instagram підопічна Потапа написала, що "дуже любить своє перше татуювання, воно для неї багато означає".

Окрім цього, у Мішель є ще ніжне тату на руці у вигляді квітки, а також нещодавно співачка набила собі маленьке сердечко, ієрогліф і літак. Судячи з усього, її надихнула недавня подорож на батьківщину в Болівію з "Орлом і Решкою".

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