Українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала зйомки нового сезону "Орел і Решка"

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде стала популярною українською співачкою, яку продюсує Потап. Красуня зараз знімається в шоу "Орел і "Решка", де їй потрібно подорожувати країнами. Не забуває Мішель і про Instagram, де Андраде веде блог і показує найцікавіше фанатам.

На нових кадрах Мішель здалася на тлі большиъ гірок, зібравшись ризикнути.

"Аааааааааааа. У мене мурашки по ляшечкам. І я йду туди", - сказала Андраде.

На другому сторісі красуня була з пляшкою шампанського. Дівчина відкрила його і вилила.

"Шампусик шкода", - був написаний коментар.

"І мені теж було шкода", - відповіла Андраде.

На наступному сторіс Мішель різко закричала, побачивши, як впала монетка, "втративши над собою контроль".

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