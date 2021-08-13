Українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала зйомки нового сезону "Орел і Решка"
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде стала популярною українською співачкою, яку продюсує Потап. Красуня зараз знімається в шоу "Орел і "Решка", де їй потрібно подорожувати країнами. Не забуває Мішель і про Instagram, де Андраде веде блог і показує найцікавіше фанатам.
На нових кадрах Мішель здалася на тлі большиъ гірок, зібравшись ризикнути.
"Аааааааааааа. У мене мурашки по ляшечкам. І я йду туди", - сказала Андраде.
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На другому сторісі красуня була з пляшкою шампанського. Дівчина відкрила його і вилила.
"Шампусик шкода", - був написаний коментар.
"І мені теж було шкода", - відповіла Андраде.
На наступному сторіс Мішель різко закричала, побачивши, як впала монетка, "втративши над собою контроль".
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