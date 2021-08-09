Экс-участник группы "Время и Стекло" и известный украинский музыкант Позитив поделился новой фотографией

Как передает Politeka.net, Позитив (Алексей Завгородний) известный украинский музыкант. Прославился он участием в группе "Время и Стекло" с Надей Дорофеевой. Недавно они заявили о своём распаде. Также на Позитива слегло еще одно расставание, он развелся со своей женой Анной Андрийчук. Они были вместе более 10 лет, и в 2013 году вступили в брак. Алексей активно ведет социальные сети и часто делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз музыкант выложил новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Алексей сидит на лестнице в джинсовом костюме. Он дополнил свой образ темно-синей кепкой и обувью ярких цветов.

"Радость и эйфория", подписал публикацию экс-солист группы "Время и Стекло".

Поклонники засыпали репэра комплиментами, и также на фотографию отреагировала подопечная Потапа Мишель Андраде.

"Лучший", написала девушка.

Ранее сообщалось, Позитив из «Время и Стекло» заставил говорить о себе, засветившись на отдыхе: «Радость и эйфория»

Также, экс-жена Позитива в белом мини устроила смелую фотосессию на яхте: "Задумайтесь над своим поведением"

Politeka рассказывала, Позитив из «Время и Стекло» поразил выходкой в отпуске, кадры попали в сеть: «На волю…»



