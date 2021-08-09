Экс-участник группы "Время и Стекло" и известный украинский музыкант Позитив поделился новой фотографией
Как передает Politeka.net, Позитив (Алексей Завгородний) известный украинский музыкант. Прославился он участием в группе "Время и Стекло" с Надей Дорофеевой. Недавно они заявили о своём распаде. Также на Позитива слегло еще одно расставание, он развелся со своей женой Анной Андрийчук. Они были вместе более 10 лет, и в 2013 году вступили в брак. Алексей активно ведет социальные сети и часто делится с поклонниками моментами из своей жизни.
На этот раз музыкант выложил новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Алексей сидит на лестнице в джинсовом костюме. Он дополнил свой образ темно-синей кепкой и обувью ярких цветов.
"Радость и эйфория", подписал публикацию экс-солист группы "Время и Стекло".
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Повзрослевший сын Кароль на новых кадрах взволновал девушек: "Тин, вам невеста не нужна?"
Украинские курорты ушли под воду, стихия обрушила весь гнев на регион: кадры непогоды
Победитель "МастерШеф" раскрыл печальные подробности романа с участницей "Холостяка": "Уволили"
66-летний муж самой богатой певицы Украины поразил друга Тины Кароль: "Выглядит лучше, чем я в 36"
Поклонники засыпали репэра комплиментами, и также на фотографию отреагировала подопечная Потапа Мишель Андраде.
"Лучший", написала девушка.
Ранее сообщалось, Позитив из «Время и Стекло» заставил говорить о себе, засветившись на отдыхе: «Радость и эйфория»
Также, экс-жена Позитива в белом мини устроила смелую фотосессию на яхте: "Задумайтесь над своим поведением"
Politeka рассказывала, Позитив из «Время и Стекло» поразил выходкой в отпуске, кадры попали в сеть: «На волю…»