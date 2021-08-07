Рэпер Позитив (Алексей Завгородний) после распада группы "Время и стекло" и развода с женой Анной Андрийчук поделился, как проводит отдых

Как передает Politeka.net, Позитив - известный украинский артист. Он прославился участием в дуэте "Время и стекло" Как известно, недавно исполнитель развелся со своей женой Анной Андрийчук. Также артист активно ведет социальные сети и делится там моментами из своей жизни с поклонниками.

На этот раз Позитив выложил в Инстаграм новые фото. Сейчас артист находится на отдыхе. Он лежит в солнцезащитных очках и загорает на пляже.

Ранее исполнитель сообщал, что на отдыхе не был полтора года и заинтриговал поклонников тем, что вскоре его ждет новый сезон жизни.

После отдыха артиста поклонники ждут, когда же он вернется на сцену и начнет сольную карьеру: "А после отпуска мы ждем сольную карьеру, и 20 августа", "Когда новые песни?", "Лешка, невероятный просто, моя мотивация", "Классно тебе отдохнуть", "Какой харизматичный, а еще и талантлив".

Ранее сообщалось, Позитив из "Время и Стекло" рассказал, как приходит в себя после развода: "Решился..."

Также, Позитив выдал, каким будет его возвращение после развода и распада "Время и Стекло": "Все делал втихаря"

Politeka рассказывала, экс-жена Позитива устроила дорогой отдых вместе с Каменских на курорте: "Ждёт свои Алые паруса"





