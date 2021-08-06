Бывший солист популярной группы "Время и стекло" Позитив, который начинает сольную карьеру, рассказал, что собрался на отдых

Как пишет Politeka.net, Алексей Завгородний (настоящее имя артиста) и Надя Дорофеева пели в дуэте "Время и стекло" 10 лет. Все это время артисты проводили очень много времени вместе и несмотря на то, что и у Алексея, и у Нади были свои любимые, в СМИ то и дело ходили слухи об их романе.

Однако заметим, что Дорофеева уже давно живет в счастливом браке с Владимиром Дантесом, а вот Позитив в этом году развелся. С дизайнером Анной Андрейчук, близкой подругой Насти Каменских, Алексей Завгородний прожил 8 лет в браке. По словам Андрийчук, причиной развода стало то, что в Позитива всегда на первом месте была работа и музыка, а она хотела настоящую семью, детей.

Так, Завгородний в своем Instagram рассказал поклонникам, что впервые за полтора года собрался на отдых. Главное, по словам певца, любить себя и позволить себе отдохнуть.

"Жизнь прекрасна! Особенно когда решился на отпуск, которого у тебя не было полтора года! Отдых тебе нужен, для морального восстановления, вдохновения и новых сил! Ведь скоро предстоит новый сезон в твоей жизни, который не будет похож на прошлые! Любить себя, поощрять себя, главный гол твоего будущего", - пишет Завгородний.

Поклонники певца согласились со словами Алексея и пожелали хорошего отдыха.

Ранее Politeka писала, что экс-жена Позитива на шикарной яхте поразила заявлением после громкого развода: "Свои периоды одиночества...".

Напомним, что Потап играет на яхте с лучшей подругой Насти Каменских: "Поздно, Настенька...".

А еще Politeka сообщала, что бывшая жена Позитива "задела" Каменских, заговорив об унижениях и оскорблениях: "Больше такого не будет".