Колишня дружина Позитива з "Время и стекло" і найкраща подруга Насті Каменських Анна Андрійчук поділилася роздумами про самотність

Як пише Politeka.net, відома українська дизайнерка Анна Андрійчук, яка нещодавно пережила гучне розлучення з Позитивом (справжнє ім’я Олексій Завгородній), все частіше і частіше публікує спокусливі світлини у своєму Instagram. Так, цього разу Андрійчук порадувала шанувальників фотографією в купальнику, яку зробила на яхті поблизу хорватського міста Коміжа.

До того ж, Андрійчук написала філософський пост, у якому поділилася з фанатами роздумами про самотність для жінки.

"Справжня жінка дозволяє людям оцінювати себе так, як їм хочеться. Місія "сподобається всім" вже давно не приваблює. Самотність для справжньої жінки - це подарунок. Свої періоди самотності, якщо вони є, цінує і любить", - роздумує Андрійчук.

Шанувальники підтримали дизайнерку в коментарях.

"Золоті слова😍👏", "Дуже правильні слова ❤️", "Щастя само знайде тебе😍 будь щаслива😍", - пишуть шанувальники.

Раніше Politeka писала, що екс-дружина Позитива і подруга Каменських в бікіні розповіла про незвичайні ритуали у ванній: "Я щовечора...".

Нагадаємо, що Потап грається на яхті з кращою подругою Насті Каменських: "Пізно, Настуся...".

А ще Politeka повідомляла, що колишня дружина Позитива "зачепила" Каменських, заговоривши про приниження й образи: "Більше такого не буде".