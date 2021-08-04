Бывшая жена Позитива из "Время и стекло" и лучшая подруга Насти Каменских Анна Андрийчук поделилась размышлениями об одиночестве

Как пишет Politeka.net известная украинская дизайнер Анна Андрийчук, которая недавно пережила громкий развод с Позитивом (настоящее имя Алексей Завгородний), все чаще и чаще публикует соблазнительные фотографии в своем Instagram. Так, на этот раз Андрийчук порадовала поклонников фотографией в купальнике, которую сделала на яхте вблизи хорватского города Комижа.

К тому же, Андрийчук написала философский пост, в котором поделилась с фанатами размышлениями об одиночестве для женщины.

"Настоящая женщина позволяет людям оценивать себя так, как им хочется. Миссия "понравится всем" уже давно не привлекает. Одиночество для настоящей женщины - это подарок. Свои периоды одиночества, если они есть, ценит и любит", - размышляет Андрийчук.

Поклонники поддержали ее в комментариях.

"Золотые слова 😍👏 ", "Очень правильные слова ❤️ ","Счастье само найдет тебя 😍 будь счастлива 😍 ", - пишут поклонники.

Ранее Politeka писала, что экс-жена Позитива и подруга Каменских в бикини рассказала о необычных ритуалах в ванной: "я каждый вечер...".

Напомним, что Потап играет на яхте с лучшей подругой Насти Каменских: "поздно, Настенька...".

А еще Politeka сообщала, что бывшая жена Позитива "задела" Каменских, заговорив об унижениях и оскорблениях: "больше такого не будет".