Украинский исполнитель, экс-солист группы "Время и стекло" Алексей Завгородний (Позитив) показал, как проводит время в отпуске

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором позировал сидя на ступеньках с очень довольным видом.

«Радость и эйфория», - подписал фото Позитив.

В комментариях Завгороднему оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Такой счастливый», «Слишком красивый», «Ля какой», «Такой пупс», «Наша ты радость», «радость и эйфория от тебя», «Улыбка прекрасна», «Видеть тебя счастье для нас», «Вот, так бы чаще», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в прошлом году распалась группа «Время и Стекло», которой Завгородний и Надежда Дорофеева отдали 10 лет. Певица начала сольную карьеру, а Завгородний остался работать в коллективе Потапа «Мозги».

Сейчас артист находится на отдыхе за границей. Выглядит он очень счастливым и воодушевленным.

Напомним, что Позитив признался, как приходит в себя после развода: "Решился...".

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