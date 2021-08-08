Украинский исполнитель, экс-солист группы "Время и стекло" Алексей Завгородний (Позитив) показал, как проводит время в отпуске
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором позировал сидя на ступеньках с очень довольным видом.
«Радость и эйфория», - подписал фото Позитив.
В комментариях Завгороднему оставили массу приятных слов и комплиментов.
«Такой счастливый», «Слишком красивый», «Ля какой», «Такой пупс», «Наша ты радость», «радость и эйфория от тебя», «Улыбка прекрасна», «Видеть тебя счастье для нас», «Вот, так бы чаще», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что в прошлом году распалась группа «Время и Стекло», которой Завгородний и Надежда Дорофеева отдали 10 лет. Певица начала сольную карьеру, а Завгородний остался работать в коллективе Потапа «Мозги».
Сейчас артист находится на отдыхе за границей. Выглядит он очень счастливым и воодушевленным.
Напомним, что Позитив признался, как приходит в себя после развода: "Решился...".
Еще Politeka писала, что Алексей Завгородний после развода улетел из Украины: "Ждем сольную карьеру".
Также Politeka сообщала, что Алексей Завгородний поразил выходкой в отпуске: «На волю…».