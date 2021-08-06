Український виконавець, екс-соліст "Время и стекло", Олексій Завгородній (Позитив) показав, як розважається на відпочинку

Як пише Politeka.net, Позитив знаходиться на відпочинку біля океану. Щоб розважити своїх шанувальників він вирішив записати жартівливе відео для молодіжної мережі Тік Ток. Завгородній підібрав сумну драматичну музику, під яку зобразив порятунок креветки. Артист взяв величезну королівську креветку і випустив її в океан. Жарт полягав у тому, що креветка вже була вареною.

У коментарях під відео виконавцю залишили масу відгуків. Шанувальники і самі вирішили повправлятися в жартах.

"На волю пташку відпускаю...", "+1 креветка в цьому величезному водному світі! Дякую за порятунок! Greenpeace буде задоволений!", "Цікаво, далеко попливла?", "Кращий! Гарного відпочинку», «Ех складне життя у креветки», «який молодець, Льоша) Респект», "Ось це було смішно))", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Олексій Завгородній після розлучення і розпаду "Время и Стекло" зізнався, про що шкодує: "а можна було і...".

Як повідомляла Politeka, Олексій Завгородній розповів, як приходить до тями після розлучення: "зважився...".

Також Politeka писала, що Олексія Завгороднього "застукали" біля гримерки Дорофєєвої, в мережі ахнули: "чекав малу...".