Колишній соліст популярного гурту "Время и стекло" Позитив, який починає сольну кар’єру, розповів, що зібрався на відпочинок

Як пише Politeka.net, Олексій Завгородній (справжнє ім’я артиста) та Надя Дорофеєва співали в дуеті "Время и стекло" 10 років. Весь цей час артисти проводили дуже багато часу разом і незважаючи на те, що і у Олексія, і у Наді були свої кохані, в ЗМІ раз у раз ходили чутки про їхній роман.

Однак зауважимо, що Дорофеєва вже давно живе у щасливому шлюбі з Володимиром Дантесом, а от Позитив цього року розлучився. З дизайнеркою Анною Андрійчук, близькою подругою Насті Каменських, Олексій Завгородній прожив 8 років у шлюбі. За словами Андрійчук, причиною розлучення стало те, що в Позитива завжди на першому місці була робота і музика, а вона хотіла справжню сім'ю, дітей.

Так, Завгородній у своєму Instagram розповів шанувальникам, що вперше за півтора роки зібрався на відпочинок. Головне, за словами співака, любити себе і дозволити собі відпочити.

"Життя прекрасне! Особливо коли зважився на відпустку, якої в тебе не було півтора року! Відпочинок тобі потрібен, для морального відновлення, натхнення і нових сил! Адже скоро чекає новий сезон у твоєму житті, який не буде схожий на минулі! Любити себе, заохочувати себе, головний гол твого майбутнього", - пише Завгородній.

Шанувальники співака погодилися зі словами Олексія та побажали хорошого відпочинку.

Раніше Politeka писала, що екс-дружина Позитива на шикарній яхті вразила заявою після гучного розлучення: "свої періоди самотності…".

Нагадаємо, що Потап грається на яхті з кращою подругою Насті Каменських: "Пізно, Настуся...".

А ще Politeka повідомляла, що колишня дружина Позитива "зачепила" Каменських, заговоривши про приниження й образи: "Більше такого не буде".