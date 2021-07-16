Олексій Завгородній (Позитив) розговорився в новому інтерв'ю і розповіла про розлучення з Анною Андрійчук
Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист, який був солістом групи "Время и Стекло", Олексій Завгородній став учасником програми слави Дьоміна "29 питань". У своєму інтерв'ю Позитив розкрив деякі особисті подробиці і розповів, чи шкодує про своє розлучення з Анною Андрійчук.
Так, за словами Олексія, у нього дуже цікаве і насичене життя, і він вважає недоречним про щось шкодувати.
"Я не думаю, що про щось можна шкодувати, і не хотілося б шкодувати. Коли депресую, то починаю ставити собі питання - а можна було і так, а можна було так, але мені здається, що шкодувати ні про що не треба, тому що всі помилки, вони тебе вчать і роблять сильніше", - говорить Позитив.
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Питання про те, чи шкодує про розлучення, Завгородній взагалі назвав дивним.
"Про розлучення шкодувати? Якщо ти це робиш, то ти це робиш. Це було наше обопільне рішення разом з Анею", - заявив Олексій.
Він також додав, що продовжує спілкуватися з колишньою дружиною, що у них багато спільних друзів. "Сказати, що шкодую? Та ні, не шкодую. Мені здається, що життя - воно досить цікава штука, і, як виявилося, коротке", - зазначив Завгородній.
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