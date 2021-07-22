Відомий виконавець, колишній соліст "Время и стекло", Олексій Завгородній (Позитив) з'явився у гримерки популярної співачки

Не так давно артист остаточно розлучився зі своєю дружиною - дизайнером Анною Андрійчук, повідомляє Politeka.net. Пара пробула разом понад 10 років.

Зараз артист, по всій видимості, самотній, і будує свою кар'єру в групі "MOZGI". До слова, 10 років Завгородній виступав у дуеті з Надею Дорофєєвою в групі "Время и Стекло". Зараз колишня колега будує сольну кар'єру.

Саме до Дорофєєвої співак вирішив навідатися. Олексій позував біля гримерки артистки, на одному з фото, зробивши сумне обличчя.

"Чекав малу під гримеркою, не дочекався", - підписав кадри Позитив.

За годину публікація зібрала майже 4000 лайків і багато коментарів.

"Чекай мене і я повернуся, тільки дуже чекай.."😂", "нам потрібно ваше спільне фото!", "треба було чекати до останнього!¡ 😂 ❤ ️ ❤ ️ ", "Вона вийде, не парся", "офігеть не встати😂 💔", " скоро мала вийде😂 😉", "несіть далі виправдання, що вони друзі"," чекаю реакцію від Наді , хоч місяцями буду вартувати😂"," офігеть який гарний🥺 💔", " та ладно ми і так знаємо, що ви разом", " Якщо любиш, будеш чекати хоч вічність не дивлячись ні на що!❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.