Украинский исполнитель, экс-солист "Время и стекло", Алексей Завгородний (Позитив) показал, как развлекается на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Позитив находится на отдыхе около океана. Чтобы развлечь своих поклонников он решил записать шутливое видео для молодежной сети Тик Ток. Завгородний подобрал грустную драматическую музыку, под которую изобразил спасение креветки. Артист взял огромную королевскую креветку и выпустил ее в океан. Шутка заключалась в том, что креветка уже была вареной.

В комментариях под видео исполнителю оставили массу отзывов. Поклонники и сами решили поупражняться в шутках.

«На волю птичку отпускаю…», «+1 креветка в этом огромном водном мире! Спасибо за спасение! Greenpeace будет доволен!», «Интересное далеко уплыла?», «Лучший! Хорошего отдыха», «Эх сложная жизнь у креветки», «Какой молодец, Леша) Респект», «Вот это было смешно))», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Алексей Завгородний после развода и распада "Время и Стекло" признался, о чем жалеет: "А можно было и…".

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