Репер Позитив (Олексій Завгородній) після розпаду гурту "Время и стекло" та розлучення з дружиною Анною Андрійчук поділився, як проводить відпочинок

Як передає Politeka.net, Позитив-відомий український артист. Він прославився участю в дуеті "Время и стекло" як відомо, нещодавно Виконавець розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук. Також артист активно веде соціальні мережі і ділиться там моментами зі свого життя з шанувальниками.

Цього разу Позитив виклав в Instagram нові фото. Зараз артист перебуває на відпочинку. Він лежить в сонцезахисних окулярах і загоряє на пляжі.

Раніше Виконавець повідомляв, що на відпочинку не був півтора року і заінтригував шанувальників тим, що незабаром його чекає новий сезон життя.

Після відпочинку артиста шанувальники чекають, коли ж він повернеться на сцену і почне сольну кар'єру: "А після відпустки ми чекаємо сольну кар'єру, і 20 серпня", "Коли нові пісні?", "Льошка, неймовірний просто, моя мотивація", "класно тобі відпочити", "Який харизматичний, а ще й талановитий".

Раніше повідомлялося, Позитив з "Время и Стекло" розповів, як приходить до тями після розлучення: "Зважився..."

Також, Позитив видав, яким буде його повернення після розлучення і розпаду "Время и Стекло": "Все робив нишком"

Politeka розповідала, екс-дружина позитиву влаштувала дорогий відпочинок разом з Каменських на курорті: "Чекає свої Червоні вітрила"





